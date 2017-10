Osmatřicetiletý Jeremy Van Ert přišel do obchodu na Central Avenue v úterý krátce před půlnocí. Podle vlastních slov se nešťastně zabouchl v chladícím boxu, kde jsou nabízeny piva a kterému se říká „beer cave“ - pivní jeskyně.

Mezi pořádně studenými nápoji vydržel celou noc, během které začal postupně ochutnávat, co mu přišlo pod ruku. Naštěstí toho ale moc nevypil. V místnosti, kde se teplota pohybuje lehce nad bodem mrazu, do sebe postupně dostal půllitrovou láhev ležáku, pivo mu ale posléze přestalo chutnat, a proto přešel na plechovky alkoholického koktejlu s názvem Four Loko.

Pomoc si klidně mohl přivolat



Van Ert měl zřejmě upito ještě předtím, protože během svého pobytu zvládl pokácet několik krabic plných plechovek. Některé z nich se rozbily. Ihned poté, co ho zaměstnanci druhý den ráno vysvobodili, prodejnu opustil, aniž by za vypité pivo zaplatil. Policie ho nyní stíhá za krádež.

Chladící boxy, takzvané „beer caves”, jsou v Americe nesmírně populární.

Výmluvy, že se zavřený muž snažil pouze přežít mrazivou noc, policie označila za liché. V době, kdy se v mrazáku zabouchl, totiž ještě byli v prodejně zaměstnanci a box má průhledné dveře, které rozhodně nejsou zvukotěsné. Kdyby chtěl, mohl si nezvaný ochutnávač klidně přivolat pomoc.

I když škoda, kterou způsobil, není příliš veliká - zhruba 170 dolarů (3756 korun), možná Van Ert skončí ve vězení. Už dvakrát byl totiž usvědčený ze žhářství a dalších trestných činů a na svobodě byl na podmínku. Jeho osud teď bude mít v rukách probační úředník.