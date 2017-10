Simkinová trpěla rozedmou plic a lékaři jí tak museli polovinu celé plíce odstranit. Tenkrát od nich slyšela šokující zprávu, dávali jí jen několik měsíců života. Zoufalá žena tehdy dokonce domluvila adopci svých dvou dcer rodinnými známými z Austrálie. „Bylo to poprvé, kdy jsem si z plných sil zabrečela,“ přiznala Simkinová.

O několik měsíců později ji však lékaři informovali, že našli vhodného dárce. „Začala jsem se cítit provinile za to, že jsem měla radost, protože někdo musel zemřít, abych mohla zůstat naživu,” svěřila se.

Lisa Simkinová s manželem a Johnem a Jane Moffatovými.

FOTO: Profimedia.cz

Dárcem byla jistá Rhona, která zemřela po krvácení do mozku v pouhých třiatřiceti letech jen pár dní poté, co přivedla na svět vlastní dceru. Simkinová, která dostala nové plíce, se následně rozhodla zkontaktovat rodiče dárkyně a za vše jim poděkovat.

Otec dárkyně ji doprovodil k oltáři



Johna a Jane Moffatovi před dvěma týdny dokonce pozvala na svoji svatbu. John ji navíc doprovodil k oltáři. „Otec mi zemřel před několika lety, byla jsem si jistá, že John je tou pravou volbou,“ přiznala. „Byla to pro mě čest, velmi mě to potěšilo,“ svěřil se šedesátiletý Moffat, jenž byl 14 let nevlastním otcem Rhony.

„Byl to dojemný den. Když jsem Lisu pozorovala, viděla jsem v ní Rhonu,“ dodala šestapadesátiletá Moffatová.