Britský dobrodruh vystoupal do dvou a půl kilometru jen díky héliovým balónkům

Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik balónků nafouknutých héliem by bylo třeba k tomu, abyste se díky nim mohli proletět po obloze? Stejnou otázku si položil i Tom Morgan, který se to v pondělí rozhodl vyzkoušet v praxi. Do vzduchu ho dostala stovka balónků připevněná ke kempingové židli, Brit nakonec urazil napříč Jihoafrickou republikou 25 kilometrů.