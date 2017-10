Sophie Tannerová z anglického Brightonu, která se provdala sama za sebe v roce 2015, se v úterý objevila v britském pořadu This Morning. Divákům měla vysvětlit, v čem sologamie spočívá. „Manželství s vlastním já je o sebelásce, o tom, že sebe samu nadevše milujete,“ řekla.

Následně však zmínila, že v sologamii lze navazovat i jiné vztahy, což diváky značně rozhodilo. Ti tvrdili, že by se pak technicky vzato jednalo o podvádění. „Neznamená to, že odmítáte všechny ostatní smysluplné vztahy a stanete se jeptiškou. Znamená to, že odmítáte jenom ty špatné vztahy,“ vysvětlila.

Tannerová přiznala, že i ona měla v nedávné době krásný románek. Vztah, který trval pět měsíců, udržovala s jistým Ruari Barrettem, jenž byl ve studiu rovněž přítomen. „Manželství je celoživotní závazek a člověk musí být zodpovědný za své vlastní štěstí. Rozvod nepřichází v úvahu,“ přiznala.

Bizarnost celé záležitosti navyšuje fakt, že Barrett před vztahem s Tannerovou zastával životní styl zvaný polyamorie, tedy nemonogamní soužití, kdy osoba udržuje hned několik milostných vztahů. Vrcholem všeho je pak skutečnost, že se bývalou partnerkou nechal inspirovat a po rozchodu s ní si vzal taktéž sám sebe.