Osm let muži zákona z Ósaky marně pátrali po zloději, který vykrádal domy. Jedinou stopou jim byly záznamy z kamer v bezprostřední blízkosti domu, pak záhadný zloděj zmizel. „Byl celý v černém, vypadal úplně jako nindža,” uvedl jeden z policistů.

“Ninja of Heisei” thief unmasked! He’s agile, he’s quick, he slips quietly into the night .. and he’s 74 years oldhttps://t.co/eYV1PNMVR0 pic.twitter.com/Z0nPsuQhwM