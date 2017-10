Celou situaci natočil Vernon Cresswell, který na výlety do jihoafrické buše jezdí pravidelně. „Lvici lézt na strom jsem ještě neviděl,“ uvedl Cresswell pro Caters TV.

Na levharta narazila lvice už za bílého dne. Chvíli si strom obcházela a bylo vidět, že kořist ve výšce téměř pěti metrů je pro ni obrovským lákadlem. Nakonec odešla, ale po soumraku se vrátila a přivedla s sebou tři svá mláďata.

Pak začala rozvážně šplhat na strom. „Bylo slyšet lvíčata, jak vystrašeně mňoukají. Lvice je nechala nechráněné na zemi a dost riskovala,“ vylíčil dramatické okamžiky Cresswell. Levhart se nejprve rozhodl svou kořist bránit, ale nakonec se jedním mohutným skokem dal na ústup.

Lvice s masem v tlamě a lvíčaty v patách zmizela do noci. „Bylo to všechno napínavé a emocionální. Rozhodně to byl pohled, který se vám naskytne jen jednou za život,“ poznamenal Cresswell.