Na Kamčatce se každoročně vyskytují obrovská hejna lososů, kteří putují z Ochotského moře do Kurilského jezera za účelem tření. Migrace ryb však láká velké množství zvěře, zejména medvědů.

Korostelev byl natolik odvážný, že natočil jednoho z medvědů při lovu z bezprostřední blízkosti.

„Tento medvěd tady loví skoro každý den, zjevně je docela úspěšný. Rozhodl jsem se, že připevním své GoPro na monopod a umístím ho pod vodu tak, abych se na způsob lovu podíval detailně,” vysvětlil agentuře AP.

„Medvěd nejprve ponořil hlavu a rozhlížel se po rybách. Poté dlouho nehnutě stál a číhal, aby vzápětí, když se ryba přiblížila, udeřil,“ popsal Korostelev.

„Byl to opravdu vzrušující okamžik. Byl jsem od něj tak blízko, že jsem cítil jeho dech. Nebylo to ale tak nebezpečné, jak by se mohlo zdát. Pravidelně sem jezdí fotografové a turisté, správci parku tady navíc celoročně bydlí, takže medvědi jsou na lidi zvyklí a důvěřují jim,“ uzavřel.