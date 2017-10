Gang ve Švédsku vyhodil pracovníky obchodu, aby mohl prodejnu řídit svépomocí

Čtveřice mužů ze švédského Malmö skončila ve vazbě poté, co násilně vyhodila pracovníky jednoho z obchodů s potravinami, jen aby mohla prodejnu řídit svépomocí. To se jim údajně dařilo nejméně 24 hodin, poté přijela policie. V obchodě to prý v době zásahu vypadalo, jako by se nic nestalo, napsal švédský server Local.