Kanaďanka zkusila v hotelu ubytovat svého koně a uspěla

Lindsey Partridgeová z kanadského Ontaria přijela do amerického Kentucky na koňské závody. Když se chtěla ubytovat v jednom z tamních hotelů, rozhodla se prověřit, zda tam může ubytovat i svoji klisnu Blizz. To jí bylo překvapivě umožněno, po krátké prohlídce pokoje však nakonec klisnu raději zavedla zpět do přívěsu, napsal deník Daily Mail.