Osmadvacetiletý Vincent Rivano a sedmadvacetiletá Ashley Colemanová na sebe narazili roku 2012 na internetové seznamce. O tři roky později se zasnoubili a letos v září si řekli své ano. Aby byl obřad skutečně nezapomenutelný, rozhodli se, že přijdou do slavnostního sálu oděni v bizarním převleku.

„Chtěli jsme, aby svatba byla nezapomenutelná nejenom pro nás, ale pro všechny zúčastněné. Když jsme přemýšleli nad tím, jaká písnička by měla hrát při našem příchodu, Ashley najednou řekla, že bychom se měli převléct do dinosauřího kostýmu. Nejprve jsme se tomu smáli, po chvíli jsem ale prohlásil, že to skutečně uděláme,” řekl Rivano.

Jak záběry dokazují, slavnostní příchod svatebčanů doprovázela znělka z Jurského parku a bouřlivý aplaus hostů. „Zcela to vystihuje naše povahy. Hostům se to strašně líbilo, stále za námi chodili a říkali, že to bylo úžasné,“ uzavřel Rivano.