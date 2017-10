Strážník naštěstí herce Jima Duffa nezasáhl. „Natáčíme film,“ vykřikl na policistu šokovaný herec, když si poslušně lehal na zem. Projektil mu prolétl těsně kolem hlavy a jen šťastnou shodou náhod nedošlo k tragédii.

Policistovo jednání je ale pochopitelné. Filmová společnost Montgomery County Movies, která natáčí nízkorozpočtové filmy, totiž na natáčení přepadení úřadům neoznámila a neučinili tak ani majitelé baru.

„Když policista vykřikl, aby odhodil zbraň, otočil se na něj s pistolí v ruce. Když nevíte, že jde o film, jak máte reagovat? Být v té situaci pravděpodobně bych udělal totéž,“ uvedl v prohlášení seržant Kim Riley z indianské policie. Všichni filmaři byli v inkriminovanou dobu uvnitř baru, a tak na chodníku nebyly žádné kamery nebo lidé, kteří by mohli strážníkovi říct, co se děje.

Zástupce obvinění nevznesl



Majitel filmové společnosti Philip Demoret se omluvil a uvedl, že společnost přijímá plnou zodpovědnost za to, co se stalo. „Jsme malá firma. Točíme tři čtyři roky a nikdy za tu dobu se nám nic takového nestalo. Ani nás nenapadlo, že by mohlo,“ sdělil Demoret místní televizní stanici WLFI.

„Nechci ani pomyslet na to, co by se stalo, kdyby se policista trefil. To bychom tu asi měli úplně jinou konverzaci,“ řekl Demoret s tím, že s místní policií spolupracují na tom, aby se už podobný incident neopakoval. Státní zástupce Joe Buser pak vzhledem k tomu, že se nakonec nikomu nic nestalo, nevznesl žádné obvinění.