Na videu, jež získalo už 400 tisíc zhlédnutí, je vidět, jak si Yakhyaev oblast kolem zubu nejprve injekcí umrtvil a následně zub moudrosti vpravo dole vytrhnul. Po zastavení silného krvácení pak ránu několika stehy zašil.

Yakhyaev vystudoval univerzitu v Jekatěrinburgu a poté se vrátil do svého rodného města Surgut za prací. „Pracuju nyní na soukromé klinice, videa však pocházejí z mé předešlé praxe. Byla to úplně nová klinika, kde jsem vždy pracoval bez asistenta. Proto jsem na videu sám,“ vysvětlil agentuře AP.

Byla to lehká a bezbolestná práce



„Vytrhl jsem si spodní zub moudrosti, protože mi překážel. Vychýlení ostatně potvrdil i rentgenový snímek. Když jsem se rozhodl udělat to sám, zapnul jsem kameru, aby to bylo trochu zábavnější. Opravdu to nebylo nic obtížného či bolestného, neboť jsem si předtím oblast kolem zubu úspěšně umrtvil,“ popsal.

„Myslím, že to byla dobrá a zajímavá zkušenost. Nečekal jsem, že video zhlédne tolik lidí,“ uzavřel mladý zubař.