Zoufalý řidič marně stíhal autobus, který zapomněl zabrzdit

Asi každý zná ten neodbytný pocit, že na něco zapomněl, ale nemůže přijít na to, co to bylo. Zřejmě něco takového se honilo hlavou řidiči autobusu v britském Tamsworthu, který se vracel ke svému stroji z pauzy. V okamžiku, kdy se vozidlo samo rozjelo, řidiči došlo, že zapomněl na ruční brzdu. Celý incident se naštěstí obešel bez zranění. Video zveřejnila agentura Reuters.