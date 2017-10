Čínští školáci jsou na atletické rekordy moc tlustí

Více než 30 let nepadl ve škole v nejmenovaném městě na severovýchodě Číny nový atletický rekord – žáci jsou totiž příliš tlustí a nemají dostatečnou kondici na to, aby rekordy ze 70. a 80. let překonali. Napsal to zpravodajský server The Times.