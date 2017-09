Muž pocházející z Prestonu ležícím v anglickém hrabství Lancashire si stěžoval na vykašlávání žlutého hlene a pocity nevolnosti. Problémy údajně pociťoval po dobu jednoho roku, a tak raději vyhledal lékařskou pomoc.

Rentgenové vyšetření následně prozradilo, že se v jeho plicích nachází jakási hmota, což lékaře vedlo k domněnce, že pacient s největší pravděpodobností trpí rakovinou plic. Diagnóze napovídal i fakt, že muž je už po tři desetiletí vášnivým kuřákem.

Handyman, 47, has TOY CONE removed from his lungs https://t.co/DW8I6Y6QPY pic.twitter.com/GfZ2SfV09C — Censored News UK🇬🇧 (@MyFreedomNews) 25. září 2017

Důkladné vyšetření dýchacích cest však prokázalo, že se nejedná o nádor, nýbrž o část stavebnice ve tvaru dopravního kužele.

Muž následně přiznal, že se se stavebnicí jako dítě často hrával a že její části i několikrát spolkl. Dostal ji prý k sedmým narozeninám. Část oblíbené hračky mu tak lékaři z těla odstranili po dlouhých 40 letech.

Lékaři se diví, že se u pacienta dostavily potíže až po tak dlouhé době. „Podle našeho názoru se jedná o první hlášený případ, kdy byl po dobu 40 let v dýchací soustavě člověka přehlížen cizí předmět,” svěřili se Daily Mailu.

Doctors suspect mass in man’s lung to become cancer, scans reveal it’s a toy cone –… https://t.co/XebwvanSPS pic.twitter.com/hStTgGpb40 — News-round.com (@newsroundcom) 25. září 2017

Podle lékařských zpráv se po čtyřech měsících po odstranění předmětu z pacientova těla jeho potíže výrazně zmírnily.