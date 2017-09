Havárie se stala poblíž města Schwaz na území tyrolských Alp. Místní zprávy tvrdí, že v autobuse bylo v tu chvíli 22 lidí.

Autobus narazil do stromu a následně se řítil ke stometrovému srázu. Všechny zachránil pětašedesátiletý turista z Francie, jenž seděl kousek od řidiče. Na poslední chvíli sešlápl brzdový pedál a neštěstí předešel.

76yo driver lost conscience in #Austria,1 passenger quickly jumped and press stop pedal just before bus went over the cliff... pic.twitter.com/cAAl5H11G8