Makoto žije v Tokiu, kam se přestěhoval před čtyřmi lety s nadějí, že se stane úspěšným komikem. Protože si nemohl dovolit vlastní byt, bydlel nějaký čas u známějšího komika zvaného King Kong Nishino. Ten mu po několika měsících společného bydlení poskytl životní radu. „Ode dneška by ses měl stát bezdomovcem. Tvůj život bude mnohem lepší,“ řekl mu.

Meet Kotani, The Homeless Comedian Who Makes a Living Renting Himself to People for 45… https://t.co/Sp25TYvUSd pic.twitter.com/GnX1hu66We

Ačkoliv se jeho rada zdála být podivná, Makoto si ji vzal k srdci a s odstupem času tvrdí, že nikdy nebyl šťastnější. V počátcích to nebylo snadné, přespával na ulicích a marně hledal nejrůznější brigády. Poté mu však stejný přítel uštědřil další radu. S vážným výrazem ve tváři mu řekl, že by se měl nechat pronajímat lidmi za 50 japonských jenů (deset korun) na den.

Kotani Makoto: The Homeless Man in Japan You Can Rent for ¥50 Per Day https://t.co/IFaBZcLEy2 pic.twitter.com/oiRiSU15tF