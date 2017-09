Kocour Arcturus Aldebaran Powers (ano, to je opravdu jeho celé jméno) patří manželům Powersovým z amerického Michiganu. Jsou mu dva roky a prý pořád ještě roste, takže je možné, že aktuální výšku 48,4 centimetru v kohoutku ještě vylepší.

Už teď je ale tak vysoký, že když se postaví na zadní, tak dosáhne až na kuchyňkou linku, ze které by tak hravě mohl jíst. Jeho velikost je při pohledu na snímky a videa opravdu ohromující a vypadá to, že malé psy by hravě zpacifikoval.

Will Powers drží v náručí nejvyšší kočku na světě.

FOTO: Edward Pevos, ČTK/AP

Doma se ale s žádnou psovitou šelmou nepotýká, společnost mu totiž dělá další rekordní kocour. Powersovi chovají ještě kocoura jménem Cygnus Regulus Powers (opět celé jméno), který je v Guinnessově knize zapsán jako kočka s nejdelším ocasem. Ten měří 44,66 centimetru.

Kocouři si spolu dobře rozumí a jejich soužití je bezproblémové. Zato jejich majitelé musí být pořád ve střehu, aby náhodou nešlápli Cygnusovi na ocas, který neustále někde překáží. U dveří museli nainstalovat průchod pro středně velkého psa, protože Arcturus by se tím standardním pro kočky dovnitř nedostal.

Arcturusova velikost je opravdu úctyhodná.

FOTO: Edward Pevos, ČTK/AP

Manželé Powersovi pro The Detroit News uvedli, že lidé se často chtějí s jejich kočkami fotit, a tak je vždy prosí, ať věnují příspěvek místnímu útulku pro kočky. A to je i důvod, proč usilovali o zápis do Guinnesovy knihy rekordů – chtěli na něj více upozornit.