Preeti Desaiová z neziskové organizace National Audobon Society narazila na podivné stvoření na jedné z pláží v Texas City. „Absolutně jsem to nečekala. Není to něco, co byste na pláži nalezli každý den. Hned mě napadlo, že se asi jedná o tvora z hlubin moře, kterého voda vyplavila na břeh,“ řekla pro server BBC.

Tvor, který neměl oči a oplýval velkými ostrými zuby, byl už zjevně po smrti. Protože Desaiová neměla nejmenší tušení, o jaký druh živočicha se jedná, vyfotila ho a fotky umístila na sociální sítě. „Tak jo, biologové, co je k čertu tohle?“ napsala k příspěvku na Twitteru.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh — Preeti Desai🌿 (@preetalina) 6. září 2017

Několik biologů, kteří jí dokázali odpovědět, se skutečně našlo. Podle doktora Kenetha Tighea z washingtonského přírodovědného muzea by se mohlo jednat o hadaře zubatkového (aplatophis chauliodus). To je ryba vyskytující se v oblastech Mexického zálivu a západního Atlantiku. Obvykle prý obývá hloubky od 30 do 90 metrů, čas od času však zavítá i k mělkým břehům.

My dead (possible) fangtooth snake-eel needs an agent. https://t.co/crcfL3pgNj — Preeti Desai🌿 (@preetalina) 13. září 2017

Ať už se jedná skutečně o hadaře zubatkového či jiného živočicha, jeho vyvržení z vod má pravděpodobně na svědomí hurikán Harvey, který v Texasu doprovázel silný vítr a rozsáhlé záplavy.