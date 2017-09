Hora tuku se nashromáždila pod historickou čtvrtí Whitechapel, tamní viktoriánské stoky jsou k ucpávání náchylnější než jinde. Podobné tukové hroudy pracovníci kanalizací nazývají slovem fatberg, což je parafráze na výraz iceberg, tedy kra či ledovec. Je to docela výstižné přirovnání, protože většina hory tuku není vidět. Celá měří 250 metrů a váží 143 tun.

„Je to masa pevná jako skála a skládá se z tuku, oleje, papírových kapesníků a plen,“ sdělil Matt Rimmer ze společnosti Thames Water, která spravuje mimo jiné právě londýnské kanalizace. Pro představu převedl hmotnost tukové hory na obligátní autobusy. Tuk váží více než 11 londýnských doubledeckerů.

Pracovníci společnosti začali tento týden usazený tuk postupně odstraňovat. Osmičlenný tým vybavený vodními tryskami pracuje podle Rimmera osm hodin denně sedm dní v týdnu. Za směnu se mu podaří odstranit zhruba 22 až 23 tun tukového monstra.

Rimmer tvrdí, že svůj díl viny nesou všichni. Nejvíce tuku podle něj pochází z restaurací a fastfoodů, ale za vyhozené hygienické potřeby, které vytváření monstrózních usazenin ve velké míře umožňují, jsou zodpovědní londýnští obyvatelé. Rimmer proto znovu opakuje to, na co prý jeho společnost upozorňuje neustále. „Stoky nejsou bezedná jáma, do které můžete hodit vše, co nechcete doma,“ uzavírá.