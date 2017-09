Štěpánek se tak po umístění přes padesát kilogramů těžkého monumentu s mosaznou hvězdou uprostřed tmavého leštěného kamene ocitne v takové společnosti, jako je například rychlobruslařka Martina Sáblíková, skifařka, olympionička Mirka Knapková, judista Lukáš Krpálek, běžkyně na lyžích Kateřina Neumanová, hokejista Ivan Hlinka nebo také Waldemar Matuška, Lucie Bílá či Karel Gott.

Tentokrát se hvězda do chodníku slávy křtila nejen šampusem, ale i tenisovými míčky.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Kmotry Štěpánkovy hvězdy se v Bítěši stali a pomohli mu ji pokřtít například Michal David, Jakub Smolík či hokejista Richard Farda nebo někdejší basketbalista Áda Pospíšil.

Radek Štěpánek si domů odveze malou repliku hvězdy. Těžký originál bude ukotven v bítěšském chodníku, mimo jiné zabezpečen i proti zlodějům, kteří se už jednu z hvězd pokusili ukrást.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Bítešský chodník hvězd založil před dvaceti léty tamní podnikatel a hoteliér Jiří Rauš a až na výjimky jako byl například Ivan Hlinka se všichni slavní ze světa sportu a šoubyznysu osobně kladení a křtu hvězdy, která je velmi podobné své hollywoodské předloze, zúčastnili.

Radek Štěpánek se do Velké Bíteše na pomezí Vysočiny a Jižní Moravy vydal s rodinným doprovodem.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

„Opravdu mně to udělalo velkou radost, být v tak dobré společnosti je čest, nechal se slyšet tenista, který se už těší na návrat na kurty. „Jsem po úrazu zad už v devátém měsíci rekonvalescence, takže to už je pomalu nejvyšší čas abych se vrátil. Plánuji to v lednu. Zdá se mi, že je moje skořápka v pořádku. A to jak tělesná, tak duševní,“ sršel humorem Radek.

Štěpánek vystřelil dvacítku tenisových míčů mezi diváky. Byl o ně velký zájem.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Přímo na pódiu před zaplněným náměstím si taky domlouval přátelská utkání s dalšími milovníky kurtů, kamarádem Michalem Davidem, jehož písničky si zpíval s ním či Jakubem Smolíkem. Místnímu tenisovému klubu dokonce slíbil, že až půjde do tenisového důchodu, rád si s nimi přijede zahrát.