Ačkoliv se dnes chlubí největší sbírkou na světě, ještě v roce 2000 měla jediného plyšového medvídka. I ten je nyní součástí celkem 8025 medvídků, kteří jsou vystaveni v domě s názvem Teddy Bear Town (Město plyšových medvídků). Hračky pocházejí ze všech amerických států a devětadvaceti zemí světa.

„Vždycky říkám, že je to takový dům vzpomínek. Mám zde medvídky, které lidé dostali, když byli malí. Jsou tu však i tací, jež lidem připomínají nejbližší, kteří zemřeli. Místo často připomíná vzpomínky z dětství,“ řekla Mileyová televizi Fox News.

Medvídka, kterého si ze sbírky cení nejvíce, dostala na základní škole v Minnesotě. Byl to narozeninový dárek a na hrudi má přilepenou fotku Mileyové z doby, kdy chodila do druhé třídy. „Vyrůstala jsem v péči pěstounů. Nemám tudíž mnoho předmětů, které by mi připomínaly časy, když jsem byla dítě. Tohle je jediná fotka, kterou z té doby mám,“ dodala.