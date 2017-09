Sedmašedesátiletý Jasbir Kalsi a jeho dvaašedesátiletá manželka Bhupinder údajně přicestovali do floridského Hillsborough County z indického státu Paňdžáb. Asi měsíc pobývali v domě svého syna Devbira Kalsiho a jeho manželky Silky Gaindové.

O násilí policii informovali rodiče třiatřicetileté ženy, která měla strach strážníky zavolat sama. Když policisté přijeli, násilníci se jim pokoušeli zabránit vstoupit do domu. Zároveň slyšeli, jak Gaindová volá o pomoc a prosí o záchranu své roční dcery.

