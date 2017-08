„Nehoda zaměstnance muzea velmi rozčílila. Rakev z pískovce byla nalezena v roce 1921 v areálu převorství včetně kostry, jež pravděpodobně patřila starému mnichovi. Vystavena je už od dvacátých let, něco podobného se však stalo poprvé,“ řekla serveru BBC restaurátorka Claire Reedová, která má nyní na starosti opravu rakve.

Ancient coffin breaks as child put in it at Southend museum https://t.co/XTTtBkDK4K — BBC News (UK) (@BBCNews) 22. srpna 2017

V den incidentu bylo muzeum plné lidí. Nezodpovědní pachatelé ignorovali průhlednou plastovou zábranu a vložili dítě do rakve, aby pořídili nevšední fotku. Z fotografií muzea je patrné, že z cenného artefaktu upadla část boku. „Zaměstnanci zaslechli ránu, což byla první známka toho, že se něco stalo,“ dodala Reedová.

„Rakev je opravitelná, a to je důležité. V budoucnu ji však budeme muset kompletně ohradit. Můžete provést všechna bezpečnostní opatření, že se však lidé pokusí dostat do artefaktu dítě, to vás vždycky překvapí,“ uzavřela.

Převorství, v němž byla rakev nalezena, bylo v anglickém hrabství Essex založeno clunyjskými mnichy ve 13. století, nyní je v areálu muzeum.