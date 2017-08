Dvaapadesátiletý Toby Robyns z anglického hrabství Západní Sussex byl zadržen na tureckém letišti Milas–Bodrum, když se společně s rodinou chystal odletět domů z dovolené. Bezpečnostní personál v jeho zavazadle našel 13 starých mincí, které označil za „historický poklad“.

Otec pěti dětí by si za svůj prohřešek mohl odsedět až tři roky ve vězení. O nálezu měl prý informovat úřady. Podle Daily Mailu se Robyns objevil hned další den u soudu, odkud byl poslán do vazby. Tam zůstane, dokud nebude rozhodnuto, zda bude obviněn.

⭐️ #Uk • British father locked in Turkish jail after plucking coins: Toby Robyns, 52, was arrested at Milas-Bodrum… https://t.co/JamFsPy6fZ pic.twitter.com/r9W1wAIu4p