Celá akce měla za cíl pomoci získat finanční prostředky na lví charitu. Kromě toho to byla pro šestici mláďat zábava. „Honili ho všichni, ale nejaktivnější byly dvě alfa samice, Lexi a Mohlolo. Ty mají lovecké instinkty nejsilnější,“ uvedla Scottová s tím, že zvířata považovala dron nejspíš za podivného ptáka.

Záběry natočené v červenci ukazují, jak lvi dron nejprve jen zvědavě pozorovali. Když se ale od nich začal vzdalovat, vyprovokovalo je to k akci. „Hned od začátku se jim to líbilo. Mají rádi něco trochu neobvyklého. Jsou hraví, jsou to zkrátka kočky,“ shrnula zážitek Scottová.