Vnučka Distelhorsta pobývala v Africe, když svému dědečkovi poslala email, kde mu sdělila, že ho na výstup na Kilimandžáro v Tanzanii zapsala. Rodák z městečka Vail ležícím v americkém Coloradu výzvu přijal. „Nebylo to až tak těžké. Byl jsem překvapený, že to nebylo obtížnější,” řekl listu Vail Daily po výstupu.

K vrcholu, jenž se tyčí v 5895 metrech nad mořem, vyrazil společně se svou vnučkou, dalšími sedmi horolezci a čtyřmi horskými vůdci.

At 88, Retired orthodontist Dr. Fred Distelhorst from Vail is the oldest person to summit Mt. Kilimanjaro.https://t.co/UTFcqXG9Vw pic.twitter.com/S9OYc4ZoxW