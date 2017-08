Pobřežní hlídka zaregistrovala v neděli 6. srpna tísňové volání kolem půl desáté ráno. Jeden z členů posádky nahlásil, že loď má problémy s baterií.

Když strážníci z pobřežní hlídky přijeli na pomoc, nemohli uvěřit svým očím. Na palubě nalezli 50 balíků marihuany o celkové váze přes 500 kilogramů. Droga byla zabavena a oba členové posádky ihned zatčeni.

A distressed boater calls for help, and 1,200 pounds of marijuana are seized by the Coast Guard in San Diego https://t.co/yYlaxHo9cf pic.twitter.com/bh93joyiWh