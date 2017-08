Ulice Presidio Terrace je místem, kde bydlí ta největší smetánka. Ulice je lemovaná vysokými palmami, ostrůvky zeleně jsou zde pečlivě spravovány už od roku 1905. Výjezd z ulice je opatřen silnou kovanou bránou, která má zajistit obyvatelům dostatečné soukromí. Ti teď ale musí řešit mnohem zapeklitější problém.

Ulice se totiž dostala v roce 2015 do veřejné dražby, kde ji za pouhých 90 000 dolarů koupil Michael Cheng se svou přítelkyní Tinou Lamovou. Pár ze San Jose původně hledal nějaký dům ke koupi. Když ale objevili slavnou ulici v aukci, neváhali ani minutu.

A důvod, proč se milionářská ulice i s chodníky a záhony do aukce dostala? Nezaplacená daň v hodnotě 14 dolarů ročně, kterou milionáři neplatili od 80. let. Spolu s úroky celková částka činila 994 dolarů (to je zhruba 22 tisíc korun).

Roky posílali účet na špatnou adresu



Celá situace vznikla nedopatřením. Sdružení vlastníků domů daň, kterou musí platit všichni majitelé pozemků v San Francisku, zasílalo na adresu účetního, který však v 80. letech přestal pro sdružení pracovat.

Cheng s přítelkyní čekali dva roky a přemýšleli, jak nejlépe svou nově nabytou ulici využít. Teprve v květnu letošního roku podle listu San Francisco Chronicle poslali všem majitelům domů dopis, ve kterém je informovali o změně vlastnických práv a nabídli jim možnost ulici odkoupit zpět.

Cena, za kterou Cheng a Lamová chtěli ulici prodat, nebyla zveřejněna, dá se však předpokládat, že byla mnohonásobně vyšší než cena pořizovací. Nabídka zůstala bez kladné odezvy a Cheng proto nyní přistoupil k jiné strategii. Milionářům hodlá pronajímat parkovací místa na ulici před jejich vlastními domy.

Ulice se zatím zbavit nehodlají

Obyvatelé na Presidio Terrace to odmítají a celou záležitost považují za skandální. „Byl jsem v šoku, když jsem to zjistil, a jsem znepokojen, že se někdo rozhodl takhle využít nešťastné situace jen pro svůj prospěch,“ uvedl pro San Francisco Chronicle jeden z majitelů domů, který si nepřál být jmenován.

Chengovi odmítnutí majitelů příliš nevadí. „Když parkovací místa nevyužijí oni, jistě si je rádi pronajmou lidé z ostatních ulic,“ řekl. Majitelé domů mezitím podali žalobu na úřad, který jejich ulici poslal do aukce. Město jim totiž konání aukce neoznámilo, i když prý mělo.

To ale striktně odmítá tisková mluvčí úřadu Amanda Friedová. „Devadesát devět procent vlastníků nemovitostí ví, co je jejich povinnost a své daně platí včas. Teď není nic, co by s tím náš úřad mohl dělat,“ uvedla.

Jisté je to, že Michael Cheng a Tina Lamová se v nejbližší době ulici prodat nechystají. „Miluji San Francisco a vždycky jsem v něm chtěla něco vlastnit,“ prohlásila Lamová. Jak dlouho bude spolu s Chengem ulici vlastnit, ukáže až čas.