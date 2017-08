Po chvíli plavání mladík ucítil mravenčení v nohou, a tak se rozhodl vodu opustit. V ten moment nemohl uvěřit svým vlastním očím. Z jeho nohou crčela krev a krvácení nešlo zastavit. Důvodem byly desítky malých kousnutí v oblasti nohou a kotníků.

"Nejdřív jsem si myslel, že jsem musel šlápnout na kámen. Pak jsem si ale uvědomil, že důvod musel být jiný. Krvácel jsem totiž ze stejných míst na obou nohou," svěřil se mladík Daily Mailu.

Sam Kanizay čeká na lékařské ošetření v jedné z nemocnic v Melbourne.

FOTO: Profimedia.cz

Pokousal ho drobný mořský živočich

S ohledem na to, že krvácení nešlo zastavit, musel celý víkend strávit ve dvou nemocnicích, kde se doktoři snažili úrazu přijít na kloub. Jedna ze zdravotních sester se zmínila, že kousnutí by možná mohl mít na starosti některý z drobných mořských živočichů z čeledi příchytkovití.

Nohy Sama Kanizaye

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Chlapcův otec Jarrod Daily Mailu prozradil, že Samovo zranění fascinovalo všechny zaměstnance nemocnice: "Všichni na internetu hledali, co by mohlo být příčinou jeho zranění. Každý přicházel s jinou domněnkou, nikdo však s jistotu nedovedl říct, co krvácení způsobilo."

Živočich z čeledi příchytkovitých

FOTO: Profimedia.cz

Jarrod Kanizay přitom sám natočil původce chlapcových útrap. Vydal se k moři s hrstí syrového masa. Na videu je vidět, jak si na něm drobní predátoři pochutnávají. "Je jasné, že tahle zvířátka mají hodně ráda maso," citovala Jarroda Kanizaye AP.

V neděli večer prý krvácení konečně ustalo. "Sam je klidný kluk, určitě bude v pořádku," řekl jeho otec. Sám mladík australskému listu News Corp sdělil, že příště ke zchlazení nohou využije raději bazén.