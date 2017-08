Bezpečnostní kamery zachytily Dunna, který právě pomáhal připravit letoun společnosti Sun Country k odletu. Ve chvíli, kdy byl těsně u stroje, udeřil do ocasu letounu blesk a sjel po trupu letadla až k čumáku. Tam elektrický výboj zasáhl mladého technika.

Na místo se okamžitě seběhli tři jeho kolegové. Sanitka dorazila za okamžik a převezla Dunna v bezvědomí do nemocnice.

Mladý muž utrpěl popáleniny třetího stupně na hrudi, rukou a nohou, závažná svalová zranění a krvácení do mozku. Přesto ho lékaři dokázali zachránit a toto úterý byl dokonce propuštěn do domácí péče. „Je to zázrak,“ prohlásila ulehčeně pro televizi NBC2 Austinova sestra Autumn Dunnová.

Vedení letiště prohlásilo, že v době incidentu byl aktivován systém varující všechny pracovníky letiště před blesky. Záběry rovněž ukazují, že ono sobotní bouřkové odpoledne bylo letadlo společnosti Sun Country na ploše jediné. Celá událost se však stále ještě vyšetřuje.