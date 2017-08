Podle úřadu lze hovořit o štěstí, protože chybělo málo a celá čtvrť se mohla potýkat s výpadkem proudu či mohlo dojít k vážnému zranění. Na internetu vyvolal snímek, který pořídil překvapený opravář, pozdvižení.

Někteří nemohli uvěřit, že toto všechno je práce datla. Jejich hlavním podezřelým se stal jiný dřevomilný živočich – bobr. Mluvčí úřadu Julie Cunnighamová tuto teorie nepovažuje za příliš pravděpodobnou. „To by na něj bylo asi příliš vysoko,“ uvedla pro server Edmonds Patch Cunnighamová.

#TeamPUD 📸A customer called to report a bird causing damage to a power pole. This is what we found!👀 We replaced the pole that same day. pic.twitter.com/riVFg34SQS