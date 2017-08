Právu to potvrdil ředitel zoo Viktor Ambrož. „Máme jeden pár ussurijských tygrů, a to tak nějak už ve věku, kdy život tohoto zvířete spíše končí. Naší samici je 16,5 roku. Naposledy měla mládě před čtyřmi roky. Letos nám už trochu začala ztrácet svalovou hmotu na zadních nohách. Zkusili jsme léčbu, ale nikdo nemohl vědět, že důvodem slabších nohou je vyživování plodu starším organismem,“ popisoval překvapení Ambrož.

Upozornil, že mládě se narodilo 13. července a je ve skvělé kondici. „Maminka je naprosto v pořádku, kojí a stará se. Mládě mělo včera rovná tři kila, ve čtrnácti dnech, takže přibírá přesně podle tabulek a vše je, jak má být,“ pochvaloval si Ambrož.

Malý tygřík se má čile k světu.

FOTO: Zoo Dvorec

Tygr ussurijský je kriticky ohrožený druh, ve volné přírodě žije na světě přibližně 250 až 300 jedinců. Zoo Dvorec zažívá výjimečný rok. „Povedla se nám paterčata od bílých lvů, což se zatím nikomu nepodařilo. Nyní tahle rána, že stará tygřice porodila krásné zdravé mládě. Letos máme takový kočičí babyboom. Asi jsme narazili na modrý pramen,“ uvedl s nadsázkou Ambrož.

Soukromá zoo už má i vnoučata od prvních šelem. „Zabýváme se spíše takovou tou chovatelskou než komerční stránkou. Jezdíme zvířata studovat ven. Zajímá nás hlavně psychika toho zvířete. To, co potřebují ve volné přírodě. Lvi se například pohybují pouze za potravou, jinak to nemají zapotřebí. Umělé skály a podobné stavby, které jsou v některých zoo, jsou na úkor toho zvířete. Necítí se dobře, a proto se nerozmnožuje,“ je přesvědčený Ambrož.

Konstatoval, že v zoo u Borovan jsou naprosto jednoduché podmínky. „Samozřejmě, jsme ve střední Evropě, takže v zimě mají zvířata vytopenou ubikaci. Kdybychom měli teplo po celý rok, nebyl by v zoo jediný barák. Už jsem toho sjel v Africe hodně a opravdu tři plus jedna s vykachlíkovanou koupelnou tam nikde nenajdete,“ doplnil Ambrož.