Lenka se vyžívá v řízení aut obecně, má dokonce řidičák na kamión, ale že bude popelářka, to ji nikdy nenapadlo.

Na řízení popelářského vozu není podle ní nic divného, jen je potřeba si zvyknout, že člověk jezdí s krapet větším autem. „Musela jsem si ale zvyknout na dopravu, je tu mnohem víc křižovatek, chodců, tramvaje. Řídit tady je mnohem těžší než u nás v Táboře,“ přiznává Lenka Stodolová.

První dny prý jezdila do zatáček v uzounkých ulicích krokem, dnes už se nebojí trochu přidávat plyn. Zatím podle svých slov jezdí bez karambolů.

To, jak snadno se může v pražských ulicích pohybovat, záleží podle ní hlavně na tom, jak ostatní řidiči zaparkují svá auta. Teď v letních měsících, kdy je mnoho lidí na dovolených, se prý jezdí jedna báseň.

Málokdy se prý stane, že by na popelářské auto troubili nerudní řidiči. „Vědí, že pracujeme, snažíme se být rychlí a nezaclánět někde dlouho,“ popisuje Lenka.

Popelářský vůz se do pražských úzkých uliček sotva vejde.

FOTO: Novinky

Přestože se zdá, že řídit 3,5 tunový vůz není legrace, Lenka si je jistá v kramflecích. Nerozhodí ji ani to, že auto má 16 rychlostí — to je proto, aby se u těžkého vozu neničil motor, řidič musí zvolit co nejoptimálnější rychlost.

Auto je poloautomat, kterému řidiči žoviálně říkají joystick. „Navolí se rychlost dřív, než se zmáčkne spojka, pak se zmáčkne, ta rychlost tam sama skočí. Brzda je tu motorová. Couvá se krásně, na to mám dvě rychlosti — rychlé a pomalé couvání. Navíc zrcátka jsou obrovská a jsou všude. Největší pomocník je tu ale kamera. Bez ní bych jezdit nechtěla,“ říká Lenka Stodolová.

Vlastní šatna

Z toho, že by nezvládla řídit auto popelářského vozu podle ní v Pražských službách zvláštní obavy neměli, horší to ovšem bylo s oblečením a zázemím pro první ženu na této pozici.

„Museli mi udělat šatnu, museli na mě ušít oblečení, protože všechny věci, co mají, jsou od velikosti skoro L. Já mám S. O botách ani nemluvím, to byly lodě,“ směje se řidička, kterou si kolegové nemohou vynachválit.

Šestadvacetiletá rodačka z Tábora se vyžívá v řízení velkých aut.

FOTO: Novinky

„Lenička jezdí moc dobře, na ženskou moc dobře. Řekl bych, že přítomnost ženy v kolektivu dokonce zvyšuje morálku,“ směje se popelář Pavel Jetleb.

„Jsme moc rádi, že se Lenka stala součástí Pražských služeb a můžeme se pyšnit první řidičkou popelářského vozu v metropoli. Do našeho týmu uvítáme i další šikovné řidičky a samozřejmě i řidiče,“ řekl Novinkám mluvčí Pražských služeb Radim Mana.