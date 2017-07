Dekontaminační váček připomínající toaletní taštičku po dlouhá léta spočíval zapomenutý v krabici v Johnsonově vesmírném centru v Houstonu, než ji zakoupila osoba, která se do dražby přihlásila telefonicky a nepřála si zveřejnit své jméno, uvedla aukční síň Sotheby's. Ta očekávala, že se taška prodá za dva až čtyři milióny dolarů.

I tak dosáhla nejvyšší ceny v aukci „měsíčních“ memorabilií. Například letový plán Apolla 13 se prodal za 275 000 dolarů (asi 6,1 miliónu korun), zatímco skafandr astronauta Guse Grissoma stál nového majitele 43 750 dolarů (asi 980 000 korun). Slavný snímek Buzze Aldrina na Měsíci, který pořídil Neil Armstrong, vyšel na 35 000 dolarů (asi 783 000 korun).

Když se Armstrong a jeho posádka vrátili na Zemi v červenci 1969, prakticky kompletní výbava lodi Apollo 11 skončila ve washingtonském muzeu letectví a kosmonautiky. Osud taštičky pro odběr měsíčních vzorků o rozměrech 30 na 22 centimetrů byl po desetiletí neznámý.

Poté, co zmizela z Johnsonova centra, kam se zřejmě dostala administrativním omylem, vynořila se v garáži manažera muzea a sběratele v Kansasu Maxe Aryho, který byl podle soudních záznamů odsouzen za krádež v roce 2014.

Váček předmětem soudních tahanic

Tašku zabavili strážci zákona, kteří se ji pokusili třikrát vydražit, avšak nikdo neprojevil zájem, než ji koupila v roce 2015 za 995 dolarů (asi 22 000 korun) právnička z Chicaga, Nancy Lee Carlsonová.

Ta poslala tašku do amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), aby ověřila její pravost. Když se ukázalo, že tašku použil Armstrong a že stále obsahuje stopy měsíčního prachu, americká vesmírná agentura se rozhodla, že si ji ponechá. Carlsonová úspěšně NASA zažalovala a donutila ji tašku vrátit.

Spor přilákal pozornost mnoha potenciálních kupců, což vedlo právničku k rozhodnutí zkusit tašku znovu vydražit. Našli se kritici, kterým se prodej kousku vesmírné historie nelíbí.

„Ta taška patří do muzea, kde by celý svět mohl sdílet a oslavovat tento úspěch lidstva,“ uvedla Michelle Hanlonová, spoluzakladatelka nevládní organizace For All Moonkind, která se snaží přesvědčit OSN, aby přijala opatření k zachování a ochraně šesti míst, kde na Měsíci přistály moduly lodí Apollo.