Hoch byl s rodinou na procházce poblíž města Las Cruces nedaleko mexických hranic. S mladším bratrem Hunterem si hráli na schovávanou, když Jude o něco zakopl a svalil se do díry.

„Mělo to divný tvar. Jenom jsem věděl, že to je něco neobvyklého,“ popsal nyní Jude listu New York Times objev, který se odehrál v listopadu loňského roku.

Zatímco Hunter si myslel, že se jedná o lebku krávy, rodiče obou chlapců Michelle a Kyle Sparksovi byli ve svém odhadu pravdě podstatně blíž. Už kvůli velikosti čelisti předpokládali, že jde o lebku slona. Svůj objev nafotili, aby ho mohli doma prozkoumat. Fotky pak srovnávali s ostatními obrázky sloních lebek, ale něco jim pořád nesedělo.

„Ty kosti vypadaly trochu jinak,“ vzpomínala Michelle. „Takže nám bylo jasné, že o slona nejde,“ dodala. Nakonec snímky zaslali profesoru biologie Peterovi Houdemu. Ten lebku poznal okamžitě.

Vzdálený příbuzný slonů



Byly to pozůstatky stegomastodona a to, o co malý Jude zakopl, byl zbytek zkamenělého klu. „Občas dostávám fotky různých nálezů. Obvykle to není nic moc, ale tohle je něco jiného,“ uvedl profesor s tím, že takový nález je opravdu unikátní. To, že na něj Jude narazil, přisuzuje Houde silným dešťům, které zasáhly danou oblast krátce předtím.

Profesor se pak se Sparksovými na místo vrátil a společně lebku opět dočasně pohřbili pod hlínou. Během následujících měsíců Houde sestavil tým, který letos v květnu lebku opět odkryl, zabezpečil a převezl na univerzitu.

Stegomastodon patří do čeledi slonovitých a v Severní a Jižní Americe žil v období před pěti milióny lety do období zhruba před 30 tisíci lety. Profesor Houde odhaduje stáří nalezené lebky na 1,2 miliónu let.

Není znám důvod, proč druh vymřel, pravděpodobně však byl vytlačen svými bratranci mamuty.