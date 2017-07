Psí maso Korejci přidávají do polévek a věří, že jim v těchto parných dnech posílí krev a zlepší výdrž.

Britský Daily Mail napsal, že se psy podařilo zachránit jen náhodou. Na organizaci Humane Society International se totiž obrátil sám majitel farmy. Chtěl, aby mu pomohla se zvířat zbavit, protože měnil charakter svého podnikání a přecházel pouze na pěstování plodin.

Psi se převezou do Spojených států, kde se umístí do zvířecích útulků na Floridě, v Illinois, Indianě, New Jersey, New Yorku, Pensylvánii a Wisconsinu.

Na farmách v Jižní Koreji je na maso chováno více než dva a půl miliónu psů ročně. Roste tam ale počet lidí včetně politiků, kteří s tímto druhem podnikání nesouhlasí. Dokonce i nově zvolený prezident Moon Jae-in nedávno adoptoval psa jménem Tory, který byl rovněž zachráněn z psí farmy.