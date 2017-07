„Když pojmenováváme zvířata, tak se většinou inspirujeme názvy řek, pohoří, nebo něčeho takového z přírody. Určitě se vyhýbáme českým jménům či názvům. Snažíme se, aby to jméno bylo z oblasti, odkud to dané zvíře pochází, proto u slonů indických volíme jména v hindštině,“ vysvětlovala jedna z ošetřovatelek ostravských slonů Jana Pluháčková.

Chandru je už třetí mládě, které se ostravské slonici narodilo.

FOTO: Zoo Ostrava/Pavel Vlček

Dodala, že u sloního samečka pojmenování Chandru (čti Čandru, pozn. redakce), což v hindštině znamená měsíc, má ale ještě další důvod. „Takto se totiž původně jmenoval jeho otec, který do Česka připutoval z Kanady. Narodil se v Calgary. Jeho původní jméno bylo Chandru, u nás dostal pak další jméno a to Calvin,“ vysvětlila ošetřovatelka. „Je to vlastně připomínka či odkaz na něj, sloní kluk je jeho posledním potomkem, který se ale narodil až po jeho smrti,“ upřesnila Pluháčková.

Calvin přijel z Kanady

Slon Calvin byl otcem všech čtyř ostravských slůňat, z nichž v současnosti žijí jen dvě. Předloni ho totiž ostravská zoo musela nechat utratit kvůli jeho špatnému zdravotnímu stavu. Zoo nyní vyřizuje příjezd nového samce.

Podle dalšího ošetřovatele z ostravské zoo Ondřeje Matěje je pětidenní sloní kluk v dobrém rozpoložení a prospívá dobře. „Saje mateřské mléko, drží se u mámy, slonice Vishesh. Zatím jsme vůbec mezi ně nezasahovali. I porod proběhl bez našeho zásahu, i když jsme byli připraveni okamžitě pomoci,“ líčil ošetřovatel.

Sloní pavilón je pro veřejnost uzavřený

Zoo však stále nechává sloní pavilón pro veřejnost uzavřený. Důvodem je to, že chce nechat slony si na novou situaci zvyknout. „Potřebují klid. Už děláme ale to, že jim otevíráme vstup do venkovního výběhu, zatím toho ale ještě matka se slůnětem nevyužila,“ podotkla Pluháčková.

Dodala, že zatím vše prostě funguje dobře, i když u samice zaznamenali i nervozitu. Dvacetiletá Vishesh nyní porodila už své třetí mládě, avšak dvě předchozí jí po nějaké době bohužel uhynula.

Na rozdíl od Sumitry nemá naštěstí Chandru se sáním žádné problémy.

FOTO: Zoo Ostrava/Pavel Vlček

První slůně narozené na jaře 2011 byl také sameček. Bylo to vůbec první slůně narozené v Česku. Sameček se ale narodil předčasně a nebyl zcela vyvinutý. Bohužel do měsíce uhynul na totální sepsi. Druhé mládě Vishesh přivedla na svět o tři roky později. Sloní holka Sumitra se narodila v termínu a bylo to veselé a zdravé slůně. Problém byl ale v tom, že se nikdy nenapila mateřského mléka, proto neměla dostatečně vyvinutý imunitní systém. Vloni ve věku téměř dvou let uhynula na sloní herpes.