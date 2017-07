Spinner má uklidňující účinky na lidskou mysl, původně proto měla hračka sloužit jako antistresová pomůcka pro hyperaktivní lidi, autisty či lidi s chronickou úzkostí. Oblibu však nakonec získala u širšího okruhu dětí i dospělých. Lze ji prostě jen roztočit na prstě, nebo se člověk může pustit i do složitějších triků.

„Když jsem viděl to světlo v dětských očích, když si se spinnerem hrají, tak mě napadlo vzít to jako příležitost využít hračku také v 3D tisku,“ řekl agentuře AP Michel David.

Týmu trvalo pouhé dvě hodiny hračku navrhnout a vymodelovat ji. Tisk se pak protáhl na 50 hodin.

S gigantickou rotující hračkou Michel vyzkoušel základní triky, ale působilo to zprvu spíše komicky. Když vzal ale spinner do ulic a půjčoval ho ostatním lidem na hraní, sklidil úspěch. „Stálo to za tu práci, všem se moc líbí,“ poznamenal.

Po troše tréninku se pak Michelovi podařilo spinner roztočit a balancovat s ním na noze například při pití piva, nebo ho půjčil dívce, která s ním točila při tanci.

Výrobci jeden gigantický spinner věnovali do dětského domova a jeden dětskému cirkusu. Další hodlají prodávat.