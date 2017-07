Podnik Španělky Marii Estrellly Jorro de Inzaové nese název Siesta and Go a je umístěn v samém centru madridské finanční čtvrti, uvádí Telegraph. Sem si o polední pauze mohou bankéři, manažeři či úředníci skočit zdřímnout, než se vydají zpět do práce.

Za 14 eur (zhruba 360 korun) na hodinu si mohou pronajmout privátní pokoj, kde se mohou nerušeně ponořit do říše snů. Ve velkých metropolích je totiž problémem, že vzdálenost mezi prací a domovem je často natolik velká, že by lidé strávili celou siestu cestováním.

Inspirace Japonskem



„Je vtipné, že my Španělé jsme známí siestou, ale vlastně jí neprovozujeme úplně profesionálně,“ řekla pro Telegraph de Inzaová. „Chodí k nám mnoho mužů v oblecích, kteří si zkrátka chtějí odfrknout, nebo ženy, co si rády na chvíli sundají vysoké podpatky. Nejrušněji je tu přes oběd,“ dodává majitelka podniku, jehož koncept je inspirován japonskými kapslovými hotely.

V podniku Siesta and Go ale nemusejí lidé pouze spát. Mohou si zkrátka jen v klidu sednout, začíst se do knihy, připojit se k internetu nebo si v klidu přečíst noviny. Jsou zde i stoly určené pro studenty, kteří hledají klidné místo k učení. „Přijdete bez objednání termínu, v čas, který si sami zvolíte. Peníze jsou účtovány od minuty, kdy přijdete, do chvíle, kdy odejdete, a vždy s pětiminutovou zdvořilostní rezervou,“ píše se na stránkách podniku.

Siesta má ve Španělsku zásadní význam. Lidé tam sice odpočívají přes den, pracují ovšem poměrně dlouho do večera a jejich osobní život se pak odehrává především v noci. V minulosti se objevily i návrhy na zrušení siesty, k čemuž prozatím nedošlo.