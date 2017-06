Generál Richard Reboul, který je v současnosti šéfem francouzského letectva, si letoun používaný nejčastěji pro výcvik půjčil od loňského srpna asi desetkrát, jak zjistil list Le Canard Enchaîné.

Bývalý bojový pilot s ním ze základny z Bordeaux do svého domova v Provence. Po silnici to je zhruba 600kilometrová cesta, která se při troše štěstí dá zvládnout za pět až šest hodin. Vlakem by to trvalo sedm hodin a běžným komerčním letem zhruba hodinu, přičemž je potřeba připočítat ještě cestu na letiště a z něj.

Ministerstvo obrany v úterý v prohlášení uvedlo, že obdrželo informaci o „nestandardním využití zdrojů letectva vysoce postaveným důstojníkem“ a v záležitosti zahájilo vyšetřování. Kromě použití letounu Alpha Jet se řeší ještě podezření, že Reboul si minulý týden půjčil na stejnou cestu šestimístné letadlo TBM-400 včetně pilota a kopilota.

Francouzská média spočítala, že jedna Reboulova cesta vyšla letectvo a tím pádem i daňové poplatníky na 14 až 16 tisíc eur, tedy 368 až 420 tisíc korun.