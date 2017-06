Za vznikem festivalu stojí dvojice mužů, kteří zmrzlinám propadli. „Chtěl jsem mít co nejvíce zmrzliny na jednom místě, a tak vznikl festival,“ usmíval se organizátor Prague Ice Cream Festivalu Jan Štrbáň a jeho kolega Jiří Stasiňk dodává: „Zjistili jsme, že ve střední Evropě žádný obdobný festival není.“

Na holešovickém Výstavišti se tak sešly desítky zmrzlinářů s těmi nejrůznějšími příchutěmi. Kromě klasických vanilkových nebo čokoládových kopečků ale byly k dispozici i alkoholové nebo sýrové a veganské příchutě.

Rolovaná zmrzlina

Nejdelší fronta byla na rolovanou zmrzlinu. Na konci řady několika desítek hlav stáli dva mladíci, kteří bez přestání kmitali rukama. Během pár vteřin dokázali vykouzlit několik ruliček z čerstvých surovin.

„Základem je jogurt nebo smetana, pak už jen ovoce a sušenka dle vlastního výběru. Celé se to naseká, smíchá na mrazícím tálu a nakonec se to takovou zednickou špachtlí sroluje do koberečků na čtyři kousky,“ vysvětlil Novinkám Richard Sejk z Rolls Bros.

Rolovaná zmrzlina šla na dračku.

FOTO: Novinky

Rolovaná zmrzlina je na českém trhu zhruba rok, nápad přišel z Thajska.

Sendvič

Další fronta se srocovala u zmrzlinových sendvičů, které si člověk mohl namíchat také podle vlastních chutí. My jsme dostali jahodovou zmrzlinu s thajskou bazalkou, arašídový kopeček přelitý olivovým olejem v čokoládové a mandlové sušence.

„Na svých cestách po Americe jsem to viděl v San Francisku, tak jsem si řekl, že u nás nic takového není, zmrzlinu máme rádi, třeba se to chytne a chytlo se to,“ svěřil se Lukáš Prokop z Parlor Ice Cream Cookie Sandwiches.

Sendvič na sladko má něco do sebe.

FOTO: Novinky

Zmrzlina na historickém stroji

Několikrát během dne se konal i workshop o historii zmrzliny a následně její ochutnávka zmrzliny vyrobené starou technologií. Speciální vanilková s karamelizovanými vlašskými ořechy se vyráběla před zraky návštěvníků na historickém výrobníku zmrzliny z roku 1973 Carpigiani L20. „Je to stroj staré původní vertikální koncepce, kdy se zmrzlina mrazila přes glykolovou lázeň nebo ještě původně solanku a potom se vyndavala takovým zmrzlinářským pádlem,“ vysvětlil zmrzlinář z Creme de la Creme Jan Hochsteiger s tím, že když stroj zakoupil, netušil že funguje. Zmrzlina z něj je prý dokonce lepší než z moderních zařízení. „Ta zmrzlina je kompaktnější, lépe drží,“ vysvětlil zmrzlinář.

Na historickém zmrzlinovači z roku 1973 se vyráběla vanilková s karamelizovanými ořechy.

FOTO: Novinky