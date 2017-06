V pražské zoo se narodila gepardí paterčata

V pražské zoologické zahradě se v polovině května narodilo pět mláďat gepardů. Mají se čile k světu, návštěvníci se na ně mohou těšit v polovině srpna, kdy by měla být přemístěna do výběhu u pavilónu šelem. Do té doby budou s matkou v klidu v zázemí. Uvedla to dnes Alena Šteffelová z tiskového oddělení trojské zoo. Přírůstků u gepardů se zahrada dočkala po 2,5 roku.