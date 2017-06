Velká výstava v Bangkoku je rájem pro milovníky všech domácích mazlíčků. Můžou tu pro ně koupit třeba přípravky pečující o jejich srst, různé doplňky stravy či zvířecí oblečky nebo se poučit o tom, kde jsou hotely přátelské ke psím hostům.

Psi a kočky se také mohou zúčastnit módní přehlídky, což berou někteří jejich majitelé opravdu vážně a své miláčky navlékají do mnohdy bizarních módních doplňků. Z výrazů zvířat můžete sami posoudit, co na to sami mazlíčci asi říkají.