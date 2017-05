Ve středu ráno přijal Trumpa s rodinou papež František ve Vatikánském paláci. Jejich setkání bylo očekáváno se zájmem, protože se v mnohém neshodují, především v otázkách migrace a ochrany životního prostředí. Několikrát mezi nimi na dálku došlo k ostré výměně názorů.

Tento fakt se stal odrazovým můstkem pro vtipálky, kteří si začali utahovat z fotografie Trumpovy rodiny s hlavou katolické církve, která během audience vznikla. Jindy usměvavý papež je na ní totiž zachycen s poměrně zachmuřeným výrazem, proti němuž vypadá Trumpův americký úsměv velmi komicky.

Trumpův úsměv kontrastoval s výrazem papeže Františka.

FOTO: Osservatore Romano, Reuters

Nicméně, Vatikán po schůzce v oficiální zprávě označil setkání z hlavou Spojených států za „srdečné“.

Terčem posměchu se kvůli stejné fotografii stali i Trumpova žena a dcera. Za hlavou katolické církve dorazily oděny celé v černé barvě, kterou měl i závoj, jímž obě částečně zahalily své vlasy. Dodržely tím tradiční oděv doporučovaný při setkáních s papežem. Podobně při něm byla oblečená i bývalá první dáma Michelle Obamová.

The first thing to come to mind when I saw this pic was "The Addams Family." -- #PopeFrancis #Trump #trumpinitaly pic.twitter.com/CQXm2doeVD