Řidiče nákladního vozu, který se po rychlostní silnici řítil jako neřízená střela, natočili příslušníci Mexické federální policie ze svého vozu, kterým porouchaný kamión sledovali. Podle ní dosahoval místy rychlosti až 160 kilometrů za hodinu, napsala agentura Reuters. K incidentu došlo na dálnici v centrální části Mexika vedoucí ze stejnojmenného hlavního města do Puebly.

Policie případ zaznamenala okolo sedmé hodiny večer, když nákladní vůz projížděl 47. kilometr dálnice. Následně jej v jeho šílené jízdě sledovala dalších 10 kilometrů. Po tom, co se řidič vyhnul několika vozidlům, která by normálně jela podobnou rychlostí jako on, zajel do odstavného pruhu, kde jeho zběsilá jízda skončila.

Ve speciálním nouzovém pruhu tvořeném prašnou cestou se kamión převrátil. Řidič nehodu naštěstí přežil. Na videu je vidět, jak vylézá zpoza velkých papírových rolí, které se z vozu vysypaly. Převážel jich 15 tun.