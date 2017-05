Do blankytných vod se řítili z čtyřiadvaceti metrů. Ve vzduchu se jim dařila i naprosto šílená salta nebo výkruty.

„Bylo to skvělé. Chci říct, že to bylo všechno, co jsem si kdy představoval, a ještě víc, předčilo to má očekávání. I výstup byl v pohodě. Skály jsou dost silné a úchyty tudíž perfektní. Cesta nahoru i dolů byla zábava,“ řekl agentuře Reuters Američan Coltury.

„Upřímně? Zdola to vypadá vyšší, než to ve skutečnosti je. Jakmile se dostanete nahoru, je to perfektní, prostě super. Všechny podmínky vyšly, jak měly. Počasí teplé, voda nebyla rozbouřená, prostě dokonalé,“ rozplýval se ze zážitku Mexičan Paredes.

Pánové si Cabo San Lucas v Mexiku vybrali pro trénink na nastávající světové závody, které se uskuteční 24. června v Irsku. Skokani doufají, že tam pokoří šampióna Garyho Hunta, který vyhrál šestkrát po sobě.