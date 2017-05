Pětadvacetiletá McCulloughová byla vyhlášena novou americkou královnou krásy v neděli v Las Vegas. Reprezentovala District of Columbia, jehož zástupkyně vyhrála i loni.

Vítězka zapůsobila na porotce mimo jiné tím, že ve svém volném čase organizuje aktivity, jež pomáhají dětem učit se o vědě. Během večera řekla, že by chtěla inspirovat ženy, které se zajímají o technologie, vědu a matematické obory. Producenti pořadu ji podle listu Washington Post označili za „jednu z nejinteligentnějších soutěžících za poslední dobu“.

McCulloughová se nebála ani kontroverze, když na otázku, zda má být zdravotní péče právem, nebo výsadou, odpověděla, že by na ni měl mít automatický nárok jen ten, kdo má práci. Cílem státu by pak podle ní mělo být, aby vznikalo co nejvíc pracovních míst, aby tím pádem zdravotní péči měl co největší počet lidí.

Její odpověď okamžitě vyvolala debatu na sociálních sítí, kdy ji jedna část lidí chválila, že se nebojí stát si za svým názorem, a druhá naopak oponovala, že na zdravotní péči by měl mít nárok každý.

Nová miss uvedla, že se do soutěže přihlásila jen z legrace, ale poté, co ji vyhlásili vítězkou, nedokázala zadržet slzy. Později plakala i v zákulisí, prý to bylo „z přemíry radosti“.