Medvěd se zatoulal na předměstí, zahnal ho pes

Až do obydlené oblasti na předměstí kalifornského Los Angeles se v úterý zatoulal medvěd. Chodil po okolí a zkoumal, co by snědl. Na zahradě jednoho domu se ovšem střetl se psem, který se velké šelmy nezalekl a vyhnal ji pryč.