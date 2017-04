Padesátiletý Pákistánec Mahmúd Butt se živí dřevem stromů už 25 let. Začalo to tím, že jeho rodina neměla na pořádné jídlo. „Byli jsme strašně chudí,“ přiznává. „Myslel jsem, že bude lepší jíst dřevo než žebrat,“ nechal se slyšet Mahmúd. A co řekl, také udělal.

Když už se větvemi živil pár let, podařilo se Mahmúdovi najít práci. Přepravuje z místa na místo různé věci. Nakládá je do vozíku taženého oslem. Cestou se vždycky zastaví u nějakého toho stromu, dá si obligátní svačinu v podobě několika větví a pokračuje v cestě, vypověděli místní.

Za vydělané peníze by si už mohl dovolit pořádné jídlo. Podle jeho slov pro Caters TV se ale za ty roky stal na pojídání dřevin závislý. Rád okusuje třeba fíkovník banyán.

Podle všeho nebyl za celý svůj život Mahmúd ani jednou v nemocnici a jeho závislost nemá žádný prokazatelný negativní vliv na jeho zdravotní stav.